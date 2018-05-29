Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина, Экономика

Российский бизнес призвали прекратить инвестировать в «украинскую нацистскую сволочь»


Российский бизнес проводит странную экономическую политику в отношении Украины. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Что это за странное у нас поведение по Украине? С одной стороны, мы говорим, что там у власти находится нацистская сволочь, а с другой, инвестируем в эту сволочь, выходя на первое место. Страны Запада хотели бы поддерживать ту странную ситуацию, когда мы подкармливаем злейшего врага. Такого мир не знал», – сказал Багдасаров.

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Он полагает, что инвестиции России в Украину не приносят пользы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За два десятилетия независимости мы потратили на Украину колоссальные суммы. Где эффект? Американцам хватило 5 миллиардов, чтобы развернуть ситуацию. Назовите хоть одно место на постсоветском пространстве, где бы мнение в пользу России поменялось. Из наших друзей делают наших врагов. Ответ какой-то должен быть?», – сказал Багдасаров.

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