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Новости Украины

Одесса, ждущая освобождения от украинских нацистов с 2014 года, вновь остаётся перед перспективой дальнейшей оккупации после отступления русской армии из Херсона, признал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«Херсон — это путь на Одессу, это плацдарм на Правобережье. И, по всей видимости, именно то обстоятельство, что в ближайшей перспективе мы не планировали масштабных наступательных операций с этого плацдарма, делало его удержание бессмысленным. Значит, с освобождением Одессы придётся повременить. Наберёмся терпения и поверим нашему военному руководству, что так поступить было целесообразно», – говорится в заявлении Константинова.

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Он считает, что российская армия имела возможность удержать Херсон.

«Уход из Херсона — это военное, а не политическое решение. Политическое могло заключаться в превращении города в неприступную крепость, в этакий Сталинград на Днепре, который обороняется до последней возможности. Политическая необходимость в этом была: поскольку речь идёт об областном центре Российской Федерации, да и просто сдавать успешно обороняемую территорию без репутационных потерь нельзя. Уже многократно звучали сравнения эвакуации Херсона с разными историческими событиями. И с оставлением нашими войсками в сентябре 1812 года Москвы, и с не оставлением Красной Армией в сентябре 1941 года Киева. В первом случае решение принимали военные, армия была сохранена, через месяц оккупации Москва была освобождена, а ещё через три месяца остатки армии Наполеона — изгнаны из России. Во втором — решающими были политические резоны. Это привело к гибели Юго-Западного фронта, предопределило потерю Крыма и Донбасса, практически всего Левобережья. В Киев мы вернулись после более двух лет кровопролитных, изнурительных боёв. Вот такое сравнение. Конечно, ВСУ — не вермахт и не Великая Армия Наполеона. Но с недооценкой нашего врага пора покончить, поскольку перед нами — вовсе не мобилизованные под заборами вооружённые деревянными автоматами. Перед нами зомби, напичканные НАТОвским оружием, не считающиеся с собственными потерями, тылом, глазами и ушами которых является весь коллективный Запад. Это вовсе не ставит под сомнение нашу итоговую победу. Но лёгкой она не будет и потребует напряжения всех наших сил. Потому и сравнение с самыми масштабными вызовами прошлого вполне уместно», – рассуждает глава крымского парламента.

Он уверяет, что российская армия еще имеет потенциал.

«Наши осенние неудачи, конечно, неприятны и болезненны. Но повторю: армия наша нигде не была разбита, она наращивает численный состав, укрепляется на оборонительных рубежах, разворачивается работа промышленности по обеспечению фронта всем необходимым для тех масштабов военной операции, которые первоначально нами не планировались. Какая же тут капитуляция? С другой стороны, до тех пор, пока мы не сломим сопротивление ВСУ, не добьёмся ситуации, в которой Вашингтону станет целесообразнее договариваться с нами, а не продолжать спонсировать киевский режим, — никаких реальных переговоров по Украине не будет. Понятное дело, вестись они могут только с американцами. Какой смысл о чём-то договариваться с их марионеткой Зеленским?» – полагает Константинов.