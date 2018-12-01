01.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Российский эксперт: Бандеровцы переигрывают Суркова

Считавшийся блестящим политическим архитектором Владислав Сурков, назначенный в Москве куратором украинского направления, в последнее время явно проигрывает «креативу» бандеровцев, которые все чаще проявляют инициативу, втягивая Россию в новые и новые провокации.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил историк спецслужб Александр Колпакиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они почему-то креативнее. Я удивляюсь, я думал раньше, что на свете нет более креативного человека, чем Сурков. А сейчас вижу, что нет, на Украине есть.

Они креативнее, они опережают, а мы плетемся у них в хвосте, они банкуют. Я не понимаю, честно говоря, почему.

Ведь всем понятно, что рано или поздно ситуация взорвется. С чего началось в 2014 году? Где была наша «мягкая сила», почему они печеньки раздавали, у нас что, печенья не хватает?

Что изменилось через 4 года, где печенье? «Мягкая сила», которая идет из России на Украину, реально меньше, чем была до 2014 года. И там люди, с которыми там можно было общаться, они просто боятся, они деморализованы», – констатировал эксперт.

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