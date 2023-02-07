Российский эксперт не исключает причастность США или Израиля к землетрясению в Турции

Владимир Гладков.  
07.02.2023 17:44
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Дзен, Израиль, Происшествия, Россия, США


Произошедшее в Турции землетрясение могло быть вызвано подземным ядерным взрывом или применением другого тектонического оружия Израилем или США.

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Произошедшее в Турции землетрясение могло быть вызвано подземным ядерным взрывом или применением другого тектонического...

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«Есть теоретические модели, как это можно устроить. Один вариант – подземный ядерный взрыв, который вполне мог устроить Израиль, чтобы создать такое землетрясение. Есть и другие технологии.

Мы знаем, что некоторые посольства заранее эвакуировали своих граждан из Турции в этот период, буквально за два-три дня. В общем, для слухов и подозрений есть определённая пища.

США – это единственная страна в мире, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие. И вообще они развязали более семидесяти войн за последние семьдесят лет», – отметил эксперт.

Однако ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец полагает, что трагедия произошла по естественным причинам.

«Что касается землетрясений, которые потрясли Турцию, Сирию, и ряд сопредельных государств – маловероятно подобного рода события запрограммировать или вызвать искусственно.

Всё происходило достаточно естественно, на это указывают и характеристики этого землетрясения. Глубина очага там была около десяти километров, всё было привязано к сейсмическому Анатолийскому разлому, и ещё и сопровождалось повторными толчками, со смещением на восток.

Это достаточно обычная история. Катастрофическая, но не столь уникальная, чтобы искать следы американского тектонического оружия, либо воздействия военной геофизики», – сказал Тишковец.

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