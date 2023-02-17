Российский эксперт сел в лужу: украинцы забывают об отключениях света

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России нужно вернуться к уничтожению украинских складов с горюче-смазочными материалами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Владислав Шурыгин.

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«Мы подорвали энергетику Украины настолько сильно, что большая часть страны по полдня сидит без света», – сказал эксперт, мнение которого приводят «Известия».

Он утверждает, что «Украина практически в полном составе перешла на тысячи завезенных туда генераторов, которые работают на ГСМ».

«В связи с этим нам необходимо вернуться к уничтожению складов ГСМ, потому что это будет подрывать уже и основы существования нынешней власти Украины. Без топлива организовывать там функционирование государственных систем просто невозможно. Это абсолютно логичная, правильная и ожидаемая вещь», – добавил эксперт.

По его словам, с этих же складов ГСМ, особенно крупных, идут поставки в ВСУ, а потому удары по ним облегчат жизнь российским войскам на передовой.

«Уничтожение крупных складов будет ставить украинские формирования в крайне сложное положение, потому что им нужны тысячи тонн в сутки», – резюмировал Шурыгин.

Стоит заметить, что эксперт, заявляя о большей части Украины якобы по полдня сидящей без света, то ли не владеет информацией, то ли в пропагандистском раже выдает желаемое за действительное.

На самом деле отключений света на Украине сейчас практически нет. Во многих населенных пунктах на днях даже включили уличное освещение, которого не было несколько месяцев. Отсутствие проблем для населения с электроэнергией подтвердили «ПолитНавигатору» и жители украинских городов.

Да, российские удары нанесли достаточно серьезный урон ряду украинских ТЭС, что вызвало дефицит мощности, но теперь его компенсируют АЭС. Так, в конце января заработали все подконтрольные Киеву энергоблоки АЭС.