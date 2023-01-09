Российский эксперт убеждает, что объявленное РФ одностороннее перемирие было необходимо

Олег Кравцов.  
09.01.2023 11:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Две трети населения нашей планеты с пониманием относятся к проведению Россией военной операции на Украине.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

Две трети населения нашей планеты с пониманием относятся к проведению Россией военной операции на...

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«Что творит коллективный Западом в информационном пространстве? Во всем обвиняется Россия. Подчеркивается ее «агрессивная сущность». И тут мы в одностороннем порядке предлагаем перемирие. По-христиански. Что болезненно воспринял киевский режим. И наш шаг правильно характеризует российскую позицию в Европе и в мире в целом», – сказал Кошкин в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

По его словам, любое действие можно в информационном пространстве облить грязью.

«Это информационный концепт, который выдвигает коллективный Запад вместе с Украиной. Да, любые предложения с нашей стороны будут извращены. Но при том лишь треть населения Земли принимают агрессивное отношение к России, а две трети толерантно относятся к России и к ее действиям по защите своей безопасности.

Весь мир не сводится к Киеву и к европейским государствам. А наши западные границы требуют четкого определения. И нам надо защитить и свою безопасность, и свое достоинство. В том числе, и такими шагами», – оправдывает Кошкин российскую попытку перемирия.

Напомним, что Украина отказалась от предложенного перемирия, после чего боевые действия продолжились.

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