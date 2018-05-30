30.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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Российский эксперт: Вероятность большой войны в Донбассе очень высока

Вероятность того, что к открывающемуся в России Чемпионату мира по футболу Киев предпримет какие-то серьёзные действия на Донбассе – очень высока, но рассчитывать на военный успех украинской стороне не стоит.

Об этом сегодня в Донецке в ходе пресс-конференции заявил российский политолог Дмитрий Куликов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет никакого шапкозакидательского настроения. У Украины есть два мотива: внутренний – порошенковский и внешний – американский.

Если говорить о президенте Порошенко, то у него вообще нет выхода. Тему избирательного процесса ему надо закрывать, и в ближайшее время. Если он начнёт её закрывать непосредственно перед выборами, это будет на порядок сложнее и слишком заметно.

Поэтому проводить мотивационные действия для закрытия процесса и переноса или отмены выборов нужно сейчас. И другого выхода у него нет, потому что победить он не может, а если он не победит, то его повесят, причём, свои же.

У него есть сильный мотив, но он всё прекрасно понимает и иллюзий не испытывает. Ему очень важно конфликт подогревать, но так, чтобы он не вскипел.

Это его интерес, а интересы американских хозяев, конечно же, в другом. Хозяева постараются сделать то, что у них не получилось в 2014 году. Они попытаются заставить ВС предпринять такую операцию, чтобы это потребовало открытого вмешательства России.

И вот здесь с Порошенко цели у них расходятся, и как они эти противоречивые интересы совместят, – сказать трудно.

Обратите внимание: снова всплыла история с малазийским Боингом, кто-то же заставил их именно сейчас это сделать. Также провокация с «убийством» Бабченко тоже не случайна, она ничем не отличается от дела Скрипалей.

Поэтому, с одной стороны, есть мотивация, с другой – эти признаки, которые я вам только что описал, а, с третей, – данные разведки о концентрации техники и личного состава ВСУ вблизи линии фронта, поэтому вероятность наступления высокая, тем более, что сейчас для них самый подходящий момент, чтобы попытаться как-то решить ситуацию. Чем дальше, тем для Киева будет хуже и сложней», – отметил Куликов.