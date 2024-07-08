Российский газ уже не «пахнет кровью»: Молдова предлагает Украине участие в энергетических «схематозах»

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Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предложил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе совместный проект в сфере электроэнергии.

Молдова обещает бесперебойные поставки электроэнергии на Украину, а взамен просит не прекращать подачу природного газа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что между Молдовой и «Газпромом» в течение последних лет действует схема: «Газпром» бесплатно обеспечивает газом Приднестровье, помогая самоопределившейся республике выжить, а взамен Молдова получает по льготной цене электроэнергию, вырабатываемую Кучурганской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Поступающий газ, таким образом, не идёт в долг Молдове. Для своих нужд Молдова покупает газ на европейских рынках, что обходится в круглую копеечку конечным потребителям.

31 декабря 2024 года эта удобная для всех схема может накрыться медным тазом после того как Украина полностью прекратит транзит российского газа через свою территорию. Останется единственный маршрут для транспортировки – «Турецкий поток» и Трансбалканский коридор.

При этом стоимость доставки будет выше, и разницу в цене, по словам министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, заплатит или Россия, или приднестровские потребители. В таком случае, однако, возрастёт цена и за электроэнергию, в которую будет вложена стоимость потребляемого газа.

Желая сохранить схему, молдавское руководство предлагает Киеву, «героически противостоящему агрессору», присоединиться к этой схеме, разрешить транзит газа и в 2025 году, получая взамен часть электроэнергии с Кучурганской ГРЭС, находящейся в собственности российского инвестора Интер-РАО-ЕЭС. Если Украина согласится на продолжение этой схемы, это значит, что деньги, как и российский газ, всё-таки не «пахнут кровью». Либо можно, «зажав носы», продолжать получать киловатты электроэнергии, произведённые на основе этого «кровавого газа».