Российский генерал: ВС РФ могут применить ядерное оружие малой мощности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Международные организации не видят проблем в применении боеприпасов с обедненным ураном (ОУ), которые могут оказаться на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан медицинской службы Вооруженных сил РФ Рафаэль Аникеев, давая оценку информации, что планируемые к поставке на Украину западные танки могут иметь на вооружении снаряды с наконечниками из обедненного урана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отмечается, что, согласно официальной статистике, США в 1999 году по территории бывшей Югославии выпустили 31 тысячу единиц боеприпасов с ОУ, а в Боснии в 1994–1995 годах – 11 тыс.

«Однако Всемирная организация здравоохранения и ряд других международных организаций не видят проблем от применения снарядов с ОУ. По заключению Института ООН по исследованию проблем разоружения, обедненный уран «не отвечает юридическим определениям ядерного, радиоактивного, токсического, химического или зажигательного оружия», так как снаряды с этим веществом в твердом сердечнике, по мнению специалистов ООН, «не создаются специально, чтобы убивать или ранить с помощью химического или радиоактивного эффекта», – сказал Аникеев «Независимой газете».

По его мнению, это является «верхом цинизма».

«ООН как международная организация должна пересмотреть свои оценки в данной области и сделать все возможное, чтобы запретить применение снарядов с ОУ в военных конфликтах и войнах», – считает военный медик.

В свою очередь, говорит генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, «снаряды с обедненным ураном производились во времена СССР, хранятся на складах и сейчас в ходе специальной военной операции не применяются».

При этом генерал убежден, что использование Киевом урановых боеприпасов может спровоцировать ядерный конфликт.

«В качестве одной из ответных мер Российская армия может применить по военным целям ядерные боеприпасы малой и сверхмалой мощности», – предупреждает Неткачев.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что поставки таких снарядов для натовской тяжелой военной техники будут рассматриваться «как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями».