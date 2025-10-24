Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский флот – это основная ударная сила США, он будет полностью обнулен в случае начала активных боевых действий на море. Помогут это сделать российские гиперзвуковые ракеты, которыми наша страна обладает в большом количестве.

Об этом в эфире видеоблога «Клуб народного единства» в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия сегодня – самый главный обладатель гиперзвуковых ракет, никого равных с нами нет. И это оружие, оно не просто оперативное какое-то, оно стратегическое, потому что оно полностью обнуляет ваши корабельные группировки. Прекрасно все понимают, что против него противодействия нет. То есть, корабельная группировка – это просто большая жирная цель. Это войска, которые предназначены, по сути дела, все ваши авианосцы, – это экспедиционные войска для проведения каких-то действий во всём мире. К территории России они точно подойдут. Мы всё равно это делаем, и мы всё равно будем развивать. Это тоже сегодня веление времени в той войне, которая существует. Просто еще на морских пространствах большая война не началась», – отметил он.