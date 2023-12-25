Российский каток уже не остановить – украинский военный эксперт

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Россия утвердила «план войны» на следующий год и до конца зимы поставила целью выйти на границы бывших Донецких и Луганских областей. «Каток» ВС РФ уже завёлся и поехал.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, противостояние будет еще долгим, и в нем у России далеко не такие печальные перспективы, как это пытаются преподнести.

«Ситуация такая, что противник готовится на долгую войну, противник имеет соответствующие ресурсы – мобилизационные и военные. Все разговоры о том, что снимает чипы с холодильников и телевизоров, мы уже высмеяли это все, потому что это говорили не очень умные люди. И третье – Путин четко заявил, и Лавров, они заявляли, что будут воевать до тех пор, пока «мы не выполним все поставленные перед нами цели: демилитаризация денацификация». Ну, денацификация – вопрос больше пропагандистский, а демилитаризация – это больше касается НАТО и тому подобного. Сейчас они планы утвердили на кампанию – я так думаю, план на операцию весеннюю, 24-го года… Зимняя кампания, по всей видимости, у них задача-минимум – выход на административные границы Донецкой области, Луганской области и на те границы до нашей наступательной операции. Когда лето придет, весна, я не знаю, что дальше будет, какая будет геополитическая ситуация. Но то, что они пойдут… они и дальше, и дальше наращивают. Знаете, это как каток», – заявил Стариков.