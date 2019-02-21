Российский Крым довел Лолиту до валидола

21.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская певица Лолита Милявская в эфире авторского канала Ирины Шихман «А поговорить?» рассказала, что пережила стресс, после того, как в одном из интервью назвала Крым украинским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последний раз меня очень подставила Украина. Я дала интервью украинской журналистке и, честно говоря, думала, что мне прилетит за то, что я человека, который создал сайт «Миротворец», назвала «педерастом» и сто раз повторила, что к ориентации это не имеет отношения”, – сказала Лолита.

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“Но мне прилетело с другой [стороны] – за то, что я, вспоминая своё детство и реальную тоску по родине, приезжая в Крым, вспоминаю: мама, папа меня вывозили, они работали в Ялтинской филармонии, это была Украинская ССР. Как я должна её называть? И я сказала, что в моём сердце это – Украина. Именно этот кусочек вырезается, это был вброс Украины, и дальше журналисты, не разбираясь», – говорит Милявская.

«Был же какой-то идиот, который выступил тут же, не знаю, что там в Крыму – парламент или что? Там есть какая-то своя власть, тут же пришло какое-то мурло, которое сказало: «Я предлагаю её не пускать в Крым!» Я пила валокордин, валидол и показывала «fuck» интернету и говорила: «Х#р! Вот завтра возьму билет, приеду!» – добавила певица.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Милявская, комментируя эту ситуацию заявляла, что её «использовали, как резиновое изделие»