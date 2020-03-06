06.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Российский Крым отказался от украинской воды




Крым не ждет от Украины возобновления подачи воды по Северо-Крымского каналу и готовится обходиться без нее.

Об этом журналистам заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, возобновление подачи выгодно, прежде всего, самой Украине, почвы которой на юге страны превращаются в болота из-за переизбытка влаги.

«У них заявления на день одни другие отменяют, поэтому мне сложно о чем-то говорить. Если у них в голове, у кого-то ум появится, мозги начнут работать, то конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание у самих происходит в Херсонской, Николаевской области. На самом деле Северо-Крымский канал не только был для постава воды в Республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от заболачивания часть Украины. Но мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут», – заявил Аксенов.

С ним согласился спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, пока во власти на Украине находится «нацистский режим», говорить с ним не о чем.

«Ничего общего с реальным желанием подачи воды у них нет. Была сказана фраза «украинский Крым», и это провокационное заявление. Однозначно они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать от таких людей в такое время, когда нацистский режим стоит у власти, не наказали всех участников государственного переворота, нанесли Крыму колоссальный, миллиардный ущерб всякими блокадами и после этого, ни с того, ни с сего, с бодуна проснувшись «мы решили дать воду». Нам эта вода – они нас травить начнут просто этой водой, поймите, кто там у власти сегодня находится», – сказал Константинов.

Напомним, ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не против возобновления подачи воды в Крым. Правда, позже он объяснил, что его якобы не так поняли, а воду в Крым давать нельзя.

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