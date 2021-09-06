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06.09.2021 09:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Украина
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Российский либерал поддержал идею о переименовании Украины

Новости УкраиныЗаявление советника главы офиса президента Алексея Арестовича о необходимости переименовании Украины якобы вполне соответствует...

Заявление советника главы офиса президента Алексея Арестовича о необходимости переименовании Украины якобы вполне соответствует историческим реалиям и с некоторыми оговорками имеет право на существование.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что это вполне возможно. Есть же знаменитая история Украины о Руси Костомаровых. И концепция эта понятна, и она вполне имеет право на существование, как и другие концепции», – сказал он.

Однако Белковский подчеркнул, что не следует «брать пример» с президента РФ Владимира Путина.

«Но надо уйти от самого историзма при формулировании и формировании текущей политики. Эта логика присуща Владимиру Путину, потому что он живёт в прошлом. Он хочет рассуждать и думать только о прошлом, и вся его философия сводится только к тому, что должно быть так, как было. Как и для всякого ультраконсерватора», – говорит политолог.

«Но заимствовать эту логику неправильно. Потому что сегодняшние приоритеты государства не должны зависеть от того, как оно было. Не нужно ввязываться в ту полемику и подменять реальные проблемы страны всем этим», – резюмировал либерал.

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