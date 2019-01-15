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15.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Российский либерал предложил окончательно отсоединить Крым от Украины

Украина может решить свои «проблемы» со входом в Азовское море, если физически отсоединит Крым от Украины, выкопав новый судоходный канал.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либерал Борис Надеждин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он не только признал Крым российским, но и предложил якобы выкопавшим Чёрное море украинцам выкопать так же и канал через Перекопский перешеек.

«Я хочу предложить нашим украинским соседям решение, которое снимет все проблемы. Вот Россия технологически присоединила к себе Крым с помощью моста. А вам нужно просто прокопать Перекоп.

Если прокопать канал в перекопе, то любые корабли могут ходить вдоль береговой линии. Около Геническа есть пролив, и проблем никаких не будет. Прокопайте, там копать всего-то пять километров», – предложил он.

Напомним, ранее Борис Надеждин заявлял, что Киев не может вернуть полуостров Крым, потому что Россия обеспечивает там лучший уровень жизни.

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