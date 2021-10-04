Российский либерал: Украина начинает превращаться в авторитарную страну

04.10.2021 09:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине выстроилась однопартийная диктатура с президентом во главе, но в стране продолжается спектакль с якобы субъектностью партии «Слуга народа».

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день власть в Украине является партийной, как в Советском союзе или путинской России, но сравнение с путинской Россией даже более уместно. Потому что, как и в России, партия является лишь инструментом президента, а не самостоятельным политическим субъектом.

Что президент, то партия и говорит, тоже контролируя большинство парламента, но это фейковая партия. Поэтому делается вид, что как будто у этой эта политическая субъектность у партии есть, у неё есть полноценные и полноформатные органы управления. Эта модель воспроизводится со «Слугой народа», – сказал эксперт.

«В то, что Зеленскому удастся так закрутить гайки, как Путину, я не верю. Или если ему удастся, мир как-то кардинально изменился, и Украина стала Россией, базовые принципы и тезисы на которых строилась эволюция государственного аппарата и всех институтов, как-то неожиданно для нас качественно изменилась. В случае с Зеленским, мы видим попытки закрутить гайки, просто потому, чтобы ему было комфортно управлять» – заключил Белковский.

Напомним, ранее на украинском ТВ начали готовить население к необходимости установления диктатуры в стране под предлогом невозможности проведения реформ, кроме как в условиях жесткого режима.