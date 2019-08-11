Российский либерал – украинцам: Вы очень пригодитесь хитрому Эрдогану

11.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Показное единодушие с Владимиром Зеленским очень пригодится Реджепу Эрдогану при торгах Турции с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча Зеленского с Эрдоганом обусловлена взаимными интересами. Эрдоган поддерживает крымских татар. И не только из сентиментальных соображений или этнической близости, но и потому, что в Турции очень крупная, в несколько миллионов человек, крымско-татарская диаспора, которая должна голосовать за Эрдогана и его партию, а не за кого-то другого.

И у Эрдогана есть очень чёткие интересы, связанные с тем, что Россия не должна укреплять свои интересы в Черноморском бассейне, поэтому здесь поле сотрудничества с Украиной очень большое.

Как раз-таки, преувеличена степень дружбы Эрдогана с Путиным. Это очень конъюнктурный проект, который через оптику кремлёвских СМИ выглядит совсем не так, как на самом деле.

Потому что у Эрдогана две задачи: наполнить российским газом новый Трансатлантический газопровод «ТАНАП», что без России сделать сложно. И второе – это договорится с Путиным о разделе сфер влияния в Сирии. Всё. Больше у Украины шансов договориться с Эрдоганом по ключевым вопросам», – сказал Белковский.

Напомним, накануне Реджеп Эрдоган, на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Анкаре, заявил, что Турция никогда не признает воссоединение Крыма с Россией.