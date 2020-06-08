Российский либерал восхитился украинским «шпрехенфюрером»

08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Такие люди, как главный кандидат на пост украинского уполномоченного по языку Святослав Липинский, называющий русских «свинособаками», якобы заслуживают только симпатию и уважение.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я читал интервью нового потенциального языкового омбудсмена господина Литинского и я проникся симпатией к этому человеку…Как говорил покойный Березовский, который сам этому принципу не следовал, но от этого принцип стал не менее правильным, всякая верная позиция должна быть последовательна.

Меня возмущает в поведении украинских элит то, что они принимают законы, которые ограничивают применение русского языка, а сами используют исключительно русский язык и на работе, и дома, и дети у них растут русскоязычные. В какие ворота это лезет?

Вот я поступил честно. Я выучил украинский язык ещё в 2005 году и готов в любой ситуации говорить по-украински. И недавно настоял на том, чтобы в эфире телеканала «Наш» я говорил по-украински, хотя ведущие почему-то очень хотели, чтобы я говорил по-русски. Видимо, потому что расклад должен быть чётким: если человек из России, он должен говорить по-русски и тем самым сливаться с образом врага. А если говорит по-украински, то возникает когнитивный диссонанс и просто так в образ врага Украины его не впишешь, к чему я и стремлюсь, хоть я и гражданин России», – заявил Белковский.

«Литинский очень чётко объяснил, что он сделал уже де-факто, все свои риски, когда он заставил в банках выписки делать на украинском языке, он добился того, что у него в паспорте нет русскоязычной страницы. Он свою позицию отстаивает абсолютно последовательно и практически. То есть это не тот человек, который сначала выступает на митинге за изничтожение русского языка, потом идёт и в быту поступает ровно наоборот, как 99 процентов украинской элиты. Уже этим он мне очень нравится», – восхищённо добавил либерал.