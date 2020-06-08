Российский майданщик: «Крым – это преступление и аннексия»

08.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Единственным возможным вариантом, решающим крымскую проблему, является проведение повторного референдума с международными наблюдателями, с шестью месяцами на агитационную кампанию и с равным доступом к СМИ.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил осужденный на три года условно за участие в летних антиправительственных беспорядках в Москве Егор Жуков, которого недавно активно раскручивала либеральная оппозиция, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете ли вы, какое преступление по отношению к Украине совершила Россия?» – спросил Гордон.

«Да. Совершенно точно. Здесь я понимаю, что мы неизбежно должны перейти к теме Крыма, потому что это вопрос, об который все будут биться, и это важный для России вопрос.

Во-первых, чтобы оставить все разговоры относительно правомерности этого. Что было в 2014 году? Аннексия Крыма. Тут никто не спорит с этим, что это нарушение международного права, нарушение международных отношений, это по сути даже подлый шаг, когда Украина передаёт всё ядерное оружие, а Россия такая: а вот сейчас мы сделаем то, о чём говорили, что мы не сделаем. Это подлый шаг, никто с этим не спорит. Поэтому вопрос нарушения всяких норм мы опускаем – здесь мы согласны», – заявил Жуков.

«Теперь возникает вопрос, знаем ли мы точно, чего хотят жители Крыма, имеем ли мы об этом стопроцентное представление? Могу ли я не доверять этой власти, но при этом верить результатам референдума? Конечно нет, я не шизофреник, я не могу этого делать. Если я внутри страны не верю этой власти, то очевидно я не буду доверять результатам референдума», – отметил либерал.

«Он незаконный вдобавок», – вставил пропагандист.

«Ну, он был под дулом пистолетов, что ещё хуже. С другой стороны, видел ли я какую-то признанную социологию, которая демонстрирует мне желание Крыма, например, быть в составе Украины или быть в составе России, или быть независимы? Я такой социологии не видел.

Возникает вопрос: а если мы предположим, подавляющее большинство жителей Крыма хотят быть в составе России. Тогда возникает вопрос ко всем украинским националистам и так далее, простите, а что, три миллиона человек, которые не хотят быть, просто отдать Украине?

Другой вопрос – подавляющее большинство жителей Крыма хотят быть в составе Украины. Вопрос к российским националистам, к российским государственникам – то есть, вы хотите держать у себя людей, которые не хотят жить вместе с вами? Вот эта амбивалентность, это непонимание реального желания, где всё-таки хочет быть Крым, меня склоняет к тому, что единственным возможным решающим эту проблему вариантом является проведение повторного референдума с международными, российскими, украинскими наблюдателями, с шестью месяцами на агитационную кампанию, с равным доступом к СМИ», – сказал Жуков.

«Я уверен, что большинство жителей Крыма хотели бы быть в России. – прокомментировал Гордон. – Потому что они продукты Русского мира, и мы знаем, что при СССР в Крым переселяли бывших военных в отставке, там очень сильны, особенно в побережном Крыму советские настроения. Я часто бывал в Крыму, я видел, как в Севастополе на улицах танцевали люди, как в советское время, под вальсы советские – это чисто советское население».

«Нет вопросов. Если вы хотите Русский мир и хотите в Россию, садитесь на самолёт или на поезд и уезжайте. Не увозите с собой территорию, которая по международным договорам является территорией Украины», – добавил пропагандист.