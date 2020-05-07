Российский обозреватель: Белоруссия на грани гуманитарной катастрофы

07.05.2020, Москва, Максим Карпенко

В Белоруссии существует тотальное недоверие власти, связанное с сокрытием руководством страны реальных масштабов эпидемии коронавируса.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик, комментируя принятое накануне решение о лишении аккредитации журналистов российского Первого канала за репортаж о ситуации вокруг распространения инфекции в РБ.

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По его словам, сегодня Белоруссия может находиться на грани реальной гуманитарной катастрофы.

«Есть такая поговорка – нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Речь идет о том, что в Белоруссии есть тотальное недоверие тем цифрам по заболевшим коронавирусом и погибшим от него, которые озвучиваются официальными белорусскими структурами. Есть реальная ситуация, есть конкретное кладбище в небольшом белорусском городе Столбцы, где тысяч 25 населения, где количество свежих могил превышает размер официально зарегистрированных белорусской статистикой умерших от коронавируса.

Соответственно, речь идет о том, что ситуация в республике очень сложная, если только в одном городе количество умерших больше, чем дает официальная статистика. Возможно, Белоруссия находится на грани гуманитарной катастрофы, к которой привели действия нынешней официальной власти. Естественно, все это должно стать предметом разбирательств, прежде всего самого белорусского народа, который страдает от этой ситуации», – заявил Баранчик.

Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» из-за сюжета о масштабах распространения коронавирусной инфекции в стране, где говорилось о том, что власти могли скрыть истинное количество жертв COVIF-19 и рассказывалось о большом количестве «свежих» могил в городе Столбцы