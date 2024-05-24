Российский офицер: Украинские морские дроны будут терроризировать Крым, пока не отгоним дроны НАТО и не освободим Одессу

Как и предсказывали военные, украинские морские беспилотники стали оснащаться ракетными установками.

«ПолитНавигатор» попросил офицера ВМФ РФ рассказать, какую опасность представляют модернизированные вражеские БЭКи, и как можно нейтрализовать угрозу.

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«Этот способ ведения боевых действий в море показал себя весьма эффективным. При этом надо понимать, что его эффективность может быть высокой в прибрежной зоне, ограниченной или замкнутой акватории (коей является Черное море) и практически не применим на открытых морских и океанских театрах.

Хотя, кроме Черного и Красного морей эти средства ведения морского боя больше нигде и не применяются, об их возможностях на океанских просторах можно только догадываться.

Если рассматривать нашу акваторию, то можно констатировать, что специальные подразделения ВМС ряда стран НАТО испытали в ходе ведения боевых действий против сил Черноморского флота не менее 10 вариантов и модификаций безэкипажных катеров.

Первые были весьма быстроходны с легким корпусом, но они легко пробивались из автомата Калашникова, и их наши моряки быстро научились уничтожать. Затем настала очередь бронированных и менее быстроходных. Эти БЭК можно было уничтожить только из крупнокалиберного пулемета или авиационной пушки.

Наиболее эффективными у противника стали поставленные на театр в прошлом году БЭК, в которых конструктивно (и весьма удачно) сочетались: скорость хода, бронирование корпуса и мощность заряда.

Противник с разными результатами применяет эти средства как против наших кораблей в море, так и для прорыва боновых заграждений.

Тактика применения БЭК достаточно проста: их с побережья Украины выводят стаей в заданную точку акватории, затем их наведение на цель осуществляют барражирующие в небе над Черным морем беспилотники НАТО, взлетающие с европейских военных аэродромов, а на заключительном этапе атаку осуществляют операторы с территории Украины, которые видят цель визуально, через видеокамеру установленную непосредственно на БЭК.

В последние месяцы Украина бахвалится, что в её распоряжении появились БЭК с установленными на них ПЗРК для поражения летательных аппаратов, теперь появился вброс про БЭК с РСЗО. Это значит, что как минимум на уровне нескольких опытных образцов у них эта техника уже есть. Более того, появились вбросы, что БЭК можно использовать и для поражения отдельных прибрежных морских территорий.

С учетом того, что на других участках боевых действий у Киева успехов нет, опасность применения БЭК против Черноморского флота и российской портовой инфраструктуры будет возрастать. При этом НАТО поставит Бандерштадту все возможное и невозможное, для войны на море.

Какие меры противодействия применяются?

Пункты базирования флота: молы, входы в бухты отдельные участки побережья оборудованы средствами поражения БЭК, о тренировках расчетов которых практически ежедневно оповещают жителей Севастополя.

На кораблях устанавливают дополнительное вооружение, способное поразить бронированные БЭКи, постоянно работает авиация по обнаружению точек формирования стаи БЭК и их уничтожению, наносятся удары высокоточным ракетным оружием по местам их сборки и хранения.

Для эффективного противодействия противнику на данном этапе необходимо устранить возможность использования беспилотных аппаратов НАТО в акватории Черного моря для управления БЭК и наведения на цели ракетного оружия противника.

Для полного устранения угрозы необходимо освободить от нацистского режима все черноморское побережье нынешней Украины».