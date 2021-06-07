«Российский олигарх действительно финансировал Нехту. Ему предъявят счет» – Безпалько

07.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Операцию с экстренной посадкой пассажирского самолета в Минске, на котором летел экстремист и экс-боевик неонацистского полка «Азов» Роман Протасевич, проводили белорусские спецслужбы, получившие информацию от российских коллег.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил члену Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, сославшись на информацию, полученную от его источников.

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«Состоит она в том, что операцию проводили спецслужбы Белоруссии. Но «спровоцировала» на эти действия информация от российских спецслужб», – говорит Безпалько.

«Наши все-таки работают грамотнее, компетентнее. Вряд ли там кто-либо смог заметить слежку – о чем говорил Протасевич. И вряд ли бы кто-то стал писать Ахмет вместо Ахмад. И вряд ли бы «Ник» и «Майк» стали говорить по английски вот так – совершенно не правильно», – сказал эксперт.

«Тогда при чем тут наши?», – поинтересовалось издание.

«Ну, Нехту, действительно, финансировал известный олигарх из России», – ответил эксперт.

По его словам, интерес этого олигарха состоял в создании условий для вывода своих капиталов, в том числе из Белоруссии в оффшоры.

«Когда наши спецслужбы это увидели и зафиксировали, они «спровоцировали» белорусские спецслужбы на подобную, довольно грубую операцию. С посадкой самолета с одним из основателей Нехты. Теперь господину олигарху, скорее всего, предъявят серьезный счет. Который будет превышать потери «Белавиа» от этих санкций», – полагает собеседник газеты.

Он также уточнил, кто предъявит счет.

«Представители спецслужб и нашего политического класса». Которые не предусматривали подобного развития событий. Дестабилизации ситуации в Белоруссии, планы поглощения ряда крупных концернов, экспортно ориентированных поставщиков валюты, с последующим выводом их оффшоры. Наш политический класс как раз стремился объединить ряд белорусских и российских производств – и контролировать, например, три четверти мирового рынка удобрений и диктовать цены. Им совершенно не нужно, чтобы где-то на Сейшелах сидели какие то олигархи и управляли белорусскими активами», – резюмировал Безпалько.

Ранее задержанный Протасевич рассказал, что курируемый им телеграм-канал получал финансирование от российского олигарха, который связан с Уралом и конкурировал с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, находящимся в хороших отношениях с президентом Белоруссии.

Несмотря на то, что Протасевич не назвал имя спонсора, по всем признакам он имел в виду собственника компании «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина.

Примечательно, что 4 июня, сразу после выхода интервью Протасевича, как выяснили СМИ, Мазепин снялся с сессии ПМЭФ, где был анонсирован в качестве участника.