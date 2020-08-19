19.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Крым-курорт, Туризм, Экология
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Российский певец ошарашен грязным морем в Крыму


Известный российский певец Дима Билан возмутился грязным Черным морем у берегов Крыма.

Артист дал концерт в Ялте 15 августа и остался в Крыму на отдыхе. На арендной яхте он вышел в море, где обнаружил большое количества мусорных отходов и пластика. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня плавали вдали от берега. За 7 часов морской прогулки — только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обёртки от мороженого) в море! Не мог проплыть мимо, прыгнул поймать врага… Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить», — написал Билан.

Ранее известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что туристический сервис в Крыму построен таким образом, будто бы владельцы мини-отелей и баз размещения делают одолжение отдыхающим, а не нуждаются в них. Этот подход губителен и приведет к тому, что полуостров останется без турпотока, когда полноценно откроются иностранные курорты.

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