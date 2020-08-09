Российский политолог: Лукашенко сидит как побитая собака, усы свесил, дурачок

09.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Кремль должен инициировать рассмотрение в Совете безопасности ООН вопрос о введении санкций против Украины за организованную СБУ провокацию в Белоруссии, которая могла повлечь тяжёлые последствия, вплоть до ядерной войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный Курс» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ситуация в Белоруссии должна быть поднята на обсуждение в Совете безопасности ООН. Потому что такого, чтобы спецслужбы одной страны нагло организовали провокацию на территории другой страны с целью поссорить два государства в Европе, и это могло бы привести к войне, в том числе даже ядерной, потому что мало ли какая провокация, и как это могло далеко зайти.

За такое против Украины должны быть введены жёсткие санкции. По идее сейчас сотрудники спецслужб Украины и их глава должны уйти в отставку. Конечно, они повеселились, глядя на дурачка Батьку, который Гордону даёт интервью и рассказывает, какой Путин плохой, где он поучал Путина, опираясь на то, что он старше и у власти дольше и о том, что Путин неправильно поступает.

А сейчас Лукашенко сидит как побитая собака, усы, небось, свесил, дурачок. Получилось так, что Лукашенко развёл клоун Зеленский, и хуже этого ничего нет», – отметил он.