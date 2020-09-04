Рука Трампа: Косово и Сербия подписали договор о нормализации экономических взаимоотношений

04.09.2020, Вашингтон, Алексей Топоров

В Белом доме при прямом посредничестве президента США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич и «премьер-министр» Косово Авдулла Хоти подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

При этом Вучич заявил, что достигнуто лишь двустороннее соглашение Белграда и Вашингтона, поскольку Приштина не является признанным субъектом международных отношений.

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Церемония подписания соглашений между Косово и Сербией прошла в Овальном кабинете Белого дома, которые традиционно занимают американские президенты.

При этом к столу президента США с обеих сторон были приставлены маленькие столики, за них усадили Вучича и Хоти, президент Сербии и «премьер» Косово подписали свои копии соглашений, которые передали Тампу, а тот, в свою очередь, скрепил их своими подписями.

«Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти – очень смелые люди, которые приехали в Вашингтон, чтобы сделать Балканы невероятным регионом, – прокомментировал произошедшее Трамп. – Этим соглашением они сделали мир более безопасным. Мы гордимся двумя отважными лидерами и соглашением. Я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество и надеюсь, что в ближайшем будущем побываю в Сербии и Косово».

«Это хорошее соглашение для Сербии, – поделился своим мнением Вучич. – Я и все члены делегации искренне удовлетворены тем, чего мы достигли. Это не трехстороннее соглашение. Разница важна. Это соглашение, которое Сербия заключила с США, третья сторона не признана субъектом международного права, что для нас важно».

Оставшийся в Приштине «президент» Косово Хашим Тачи приветствовал подписание документа записью в своем твиттере:

«Приветствую подписание сегодня в Вашингтоне договора между Косово и Сербией. Спасибо Белому Дому, Дональду Трампу и Ричарду Гренеллу за их лидерство в этом процессе. Косово теперь продолжит работу по развитию экономики, созданию рабочих мест и дальнейшей внутренней и международной консолидации».

В рамках достигнутого соглашения в частности было оговорено, что Косово присоединяется к проекту так называемого «Балканского мини-шенгена», ранее учрежденного трехсторонним договором Сербии, Северной Македонии и Албании.

Также Вашингтон обязался вложить 1,1 миллиардов евро в строительство шоссе «Ниш – Приштина», миллиард евро в реконструкцию железной дороги, идущей по тому же направлению, а также Американское агентство развития намерено открыть свой офис в Белграде.

При этом обе стороны согласились работать вместе с Министерством энергетики США и другими правительственными органами США над технико-экономическим обоснованием, которое должно разделить энергетические ресурсы спорного водохранилища Газиводе, на берегах которого расположены объекты энергетической инфраструктуры.

Также Вашингтон обязался взять под охрану объекты сербского духовного архитектурного наследия в Косово.

Что характерно, и Сербия, и Косово подписали соглашения о нормализации взаимоотношений с Израилем, в рамках которого Белград обязался перенести свое диппредставительство из Тель-Авива в Иерусалим.