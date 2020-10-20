20.10.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Туризм, Турция
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Российский политолог: В Турцию едут отдыхать нищеброды и подонки


Граждане России должны отказаться от отдыха в Турции после недружественных действий Анкары. Так считает российский политолог Олег Матвейчев.

«Мало того, что нищеброды, а ещё и подонки, которые тащат деньги людям, которые убивают наших лётчиков и послов. Хорошо, что есть мгновенная карма – турки им плюют в салаты, ссут в кофе и виски. Ведь – всё включено. А они это пьют. И поделом», – написал Матвейчев в своем блоге.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2020 году Турцию посетили в десять раз меньше российских туристов, чем в предыдущие годы. В «высокий сезон» – ещё меньше. Впрочем, это произошло из-за закрытых границ в связи с эпидемией коронавируса, а отнюдь не по политическим соображениям граждан РФ.

Российские туристы заняли второе место после Германии по посещению Турции. Из РФ в эту страну на сентябрь успело посетить 770 тысяч туристов, а немцев – 780 тысяч.

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