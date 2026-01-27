Переговоры с Зе-режимом бесполезны. Клоун-наркоман должен быть уничтожен физически, чтобы ускорить процесс распада ВСУ.

Об этом на канале «БелТА» заявил полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Киев и Москва не уступают своих позиций. Да, по каким-то мелочам договорились – поменять пленных. Но это же еще не самое главное.

Самое главное – куда нам девать наш ультиматум, которым мы выдвинули в 22 году? Мы там договорились, что никаких иностранных войск на территории Украины не будет. Зеленский говорит: нет, мне наплевать на эти требования…

А нам говорят: «переговоры проходят в нормальном, конструктивном духе»!» – изумился Баранец.