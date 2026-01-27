Российский полковник изумился дважды: Зачем нам бесполезные переговоры? Почему Зеленский до сих пор жив?

Максим Столяров.  
27.01.2026 14:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 340
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Переговоры с Зе-режимом бесполезны. Клоун-наркоман должен быть уничтожен физически, чтобы ускорить процесс распада ВСУ.

Об этом на канале «БелТА» заявил полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Киев и Москва не уступают своих позиций. Да, по каким-то мелочам договорились – поменять пленных. Но это же еще не самое главное.

Самое главное – куда нам девать наш ультиматум, которым мы выдвинули в 22 году? Мы там договорились, что никаких иностранных войск на территории Украины не будет. Зеленский говорит: нет, мне наплевать на эти требования

А нам говорят: «переговоры проходят в нормальном, конструктивном духе»!» – изумился Баранец.

По его словам, чтобы деморализовать ВСУ и ускорить их распад, нужна ликвидация украинской верхушки.

«Украинская армия начинает медленно сдаваться – это то, что происходит в жизни. А для того, чтобы она сразу лапы подняла вверх – для этого надо ее вынудить сдаться.

Но прежде, чем будет сдаваться армия, наверное, должны сдаться политики. Сколько бы армия ни говорила: «хватит, Зеленский, уже воевать с русскими», – последнее слово пока принадлежит верховному главнокомандующему. А вот здесь уже возникает вопрос: а чего он до сих пор живой?» – вновь изумляется Баранец.

