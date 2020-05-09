Российский посол не стал надевать маску на Парад Победы в Минске

09.05.2020, Москва, Елена Острякова

Парад в честь Дня Победы состоялся сегодня в Минске, несмотря на увещевания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об опасности распространения коронавируса на таком массовом мероприятии.

По оценкам наблюдателей, посмотреть на парад собралось порядка 20 тысяч человек. Это существенно меньше, чем на параде 3 июля 2019 года. Тогда было более 200 тысяч зрителей.

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Сегодня многие собравшиеся на праздник были без медицинских масок. Несмотря на предостережение самого президента Александра Лукашенко, пришли ветераны. Много было молодых людей.

Александр Лукашенко и другие руководители страны стояли на трибуне, к которой была подведена металлическая труба.

Сначала журналисты подумали, что это система кондиционирования, однако потом пустили слух, будто это китайская система уличной узконаправленной дезинфекции.

«Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима. В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого Священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов… Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы – мы бы поступили бы так же!», – сказал Лукашенко перед началом мероприятия.

Парад длился час. В нем приняли участие 19 пеших расчетов и 17 расчетов военной техники, в том числе авиации.

Много было кадетов и курсантов военных училищ. После прохождения военных, несколько сотен студентов белорусских вузов продемонстрировали композицию с флагами.

Присутствовал на параде посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

При этом в Москве из-за карантина провели лишь воздушный парад.