Российский профессор назвал Зюганова старым слабоумным лунатиком

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, назвав Россию «полицейским государством», видимо, позабыл о Западе, где митинги жестоко разгоняют резиновыми пулями, а правоохранители калечат людей.

Об этом в эфире YouYube-канала «zasuverenitet» заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Геннадий Зюганов – это старый слабоумный человек. Сейчас весь мир и Россия наблюдают, как в Америке и Европе действуют так называемые полицейские, и что такое полицейщина.

Я понимаю, что там негры по 5-7 раз судимые и так далее, но, тем не менее, взять человека и без суда и следствие задушить прямо на улице, это неправильно. Для этого существуют суды.

Мы видим, как там расстреливают людей резиновыми пулями, как газом травят, верхом на конях врезаются в толпу, давят на машинах. Мы видим, как всё это происходит», – возмутился Матвейчев.

«И в этот момент, когда у нас ни одного подобного человека не арестовано, мы видели, что у нас абсолютно корректно на незаконных митингах без переломов, убийств и так далее, сопровождают в автозаки.

Мы чётко понимаем, что у нас полиция работает аккуратно, вежливо, по сравнению с Западом. И, глядя на всё это, заявить, что у нас какая-то полицейщина, – нужно быть каким-то лунатиком, который вообще не видит, что в мире происходит», – добавил Матвейчев.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров заявил, что Компартия РФ в будущем должна быть запрещена как вражеская проамериканская организация.