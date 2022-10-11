Российский радиоведущий: Мы должны уничтожить украинство

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Новости Украины

Необходимо без каких-либо прикрас крутить по федеральным каналам кадры зверств украинских военных в отношении русского населения, чтобы население РФ чётко понимало, с кем сражается русская армия, кого она должна уничтожить, и что из себя представляет украинская идеология и политическое украинство.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких мирных переговоров. Черт побери, я понимаю, что наша политическая система, ну вот она такая, какая она есть. Она кривая, косая, больная, она уродливая. Ничем другим я не могу объяснить пятничные выверты главы Совфеда Матвиенко, которая в очередной раз тоже вдруг «завела волыну» про мирные переговоры. Но это, правда, было до Крымского моста, что Валентину Ивановну отчасти оправдывает. Ну, какие могут быть мирные переговоры до военного перелома? Какие могут быть мирные переговоры после Купянска, где русских людей, которые поверили всем нам, России, всем нам, их убили, их мучили явно и потом убили?! Какие мирные переговоры могут быть? О чем вы говорите? Об этом вообще должно бы было запрещено произносить. Мы, должны помнить и нести этот груз. За вот этих людей, русских людей, которые доверились нам, поверили нам, и которых убили», – заявил Мардан

Он привёл в пример несколько проявлений украинства, подчеркнув, что за каждый из этих пунктов уже можно вести войну с Украиной на уничтожение.

«К вопросу о расчеловечиванию врага. А не нужно даже стараться его расчеловечивать. В этом нет никакой необходимости. Достаточно просто показывать то, что есть. Достаточно просто говорить правду. Вот этот сюжет из Купянска, он должен быть на всех федеральных каналах, хотя он сто процентов подпадает под классификацию 18+, сцены жестокости. Да, это сцены жестокости, которые должны видеть абсолютно все. Абсолютно все должны видеть, с кем сражается русская армия, кого должна уничтожить русская армия, что из себя представляет украинское государство, что из себя представляет украинская идеология политическая, что из себя представляет политическое украинство. Мы должны уничтожить украинство как политическую систему, как систему тоталитарную, бесчеловечную, абсолютно глубоко клинически враждебную России и русскому народу. Любого пункта из вышеперечисленных достаточно, чтобы вести с этой системой войну на полное уничтожение. На полное уничтожение. Купянск должен быть огненными буквами в голове у каждого. Этих русских людей убивали украинские солдаты, за то, что они русские, – подчеркнул радиоведущий.