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13.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Политика, Россия, Украина
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Российский ракетный корвет подошел к Одессе

Новости УкраиныНовейший российский сторожевой корабль «Павел Державин» подошел к берегам Одесской области, наблюдая за уходом...

Новейший российский сторожевой корабль «Павел Державин» подошел к берегам Одесской области, наблюдая за уходом из украинского порта американского фрегата «Гамильтон».

Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталью Гуменюк, сообщает местный ресурс «Думская».

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По информации чиновницы, вооруженный ракетами «Павел Державин» находился на расстоянии примерно 30 километров от расположенного неподалеку от Одессы города Ильичевск, переименованного киевским режимом в Черноморск. Украинские пограничники запросили информацию о корабле у его капитана через радиолокатор берегового поста и получили ответ, что это «Бугель 363».

«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», – сообщила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что, вероятно, приближение российского «сторожевика», было связано с выходом из Одессы фрегата Береговой охраны США «Гамильтон».

Этот корабль, напомним, принимал участие в совместных с Украиной учениях, за которыми наблюдали  российские пограничники.

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