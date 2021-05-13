Российский ракетный корвет подошел к Одессе

Российский ракетный корвет подошел к ОдессеНовости Украины
Новейший российский сторожевой корабль «Павел Державин» подошел к берегам Одесской области, наблюдая за уходом из украинского порта американского фрегата «Гамильтон».
Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталью Гуменюк, сообщает местный ресурс «Думская».
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По информации чиновницы, вооруженный ракетами «Павел Державин» находился на расстоянии примерно 30 километров от расположенного неподалеку от Одессы города Ильичевск, переименованного киевским режимом в Черноморск. Украинские пограничники запросили информацию о корабле у его капитана через радиолокатор берегового поста и получили ответ, что это «Бугель 363».
«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», – сообщила Гуменюк.
Она также подчеркнула, что, вероятно, приближение российского «сторожевика», было связано с выходом из Одессы фрегата Береговой охраны США «Гамильтон».
Этот корабль, напомним, принимал участие в совместных с Украиной учениях, за которыми наблюдали российские пограничники.
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