Украинские пограничники показали, как их «терроризировали» российские коллеги на глазах американцев

10.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Госпогранслужба Украины обнародовала видеозапись своих учений с американским пограничным кораблем «Гамильтон», во время которых их сопровождали корабли Пограничной службы ФСБ РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на ролике видно, что российские корабли маневрировали вблизи американо-украинского тандема, а на его действия жаловались украинские пограничники.

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«Отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля – все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ. Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров – объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что российские пограничники объявляли закрытыми районы украино-американских маневров в Черном море и требовали их покинуть.