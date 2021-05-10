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10.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Украинские пограничники показали, как их «терроризировали» российские коллеги на глазах американцев

Новости УкраиныГоспогранслужба Украины обнародовала видеозапись своих учений с американским пограничным кораблем «Гамильтон», во время которых...

Госпогранслужба Украины обнародовала видеозапись своих учений с американским пограничным кораблем «Гамильтон», во время которых их сопровождали корабли Пограничной службы ФСБ РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на ролике видно, что российские корабли маневрировали вблизи американо-украинского тандема, а на его действия жаловались украинские пограничники.

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«Отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля – все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ. Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров – объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что российские пограничники объявляли закрытыми районы украино-американских маневров в Черном море и требовали их покинуть.

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