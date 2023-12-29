Российский ракетный удар: Залужный признал вранье украинской пропаганды

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Украинское военное командование признало результативность последнего ракетного удара ВС РФ.

Публикацию на эту тему, передает корреспондент «ПолитНавигатора», появилась в тг-канале главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Так, если украинская пропаганда делала акцент на попаданиях в жилые дома или гражданские объекты (как правило, результат работы ПВО), то Залужный об этом даже не упомянул.

«Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», – отметил Залужный.

По его словам, предварительно ВС РФ применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракет разных типов и ударных БплА.

«Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено: 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»; 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55», – утверждает главком ВСУ.

То есть даже по этим, с высокой степенью вероятности завышенным данным, украиснкая ПВО пропустила 44 ракеты и дрона.

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что пост Залужного свидетельствует о разногласиях между военным и политическим руководством Украины.

«Залужный подтвердил попадания по военным объектам, промышленной и критической инфраструктуре. На фоне рассказов Зеленского про почти все сбитые ракеты. Еще одно проявление плохо скрываемой грызни, где Залужный прозрачно намекает на вранье Зеленского и его окружения, которое крутит видео прилетов ракет ПВО в дома и падения обломков на жилые кварталы, скрывая пораженные объекты. А пораженных объектов сегодня было много», – написал Рожин в своем тг-канале.