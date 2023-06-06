Российский рэпер-иноагент обвинил украинских артистов в предательстве

Елена Острякова.  
06.06.2023 14:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 638
 
Дзен, Культура, Россия, Украина


Беглый российский рэпер-иноагент Иван Алексеев по кличке «Нойз Эмси» назвал предателями украинских артистов, выступавших в России.

Об этом он заявил «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый российский рэпер-иноагент Иван Алексеев по кличке «Нойз Эмси» назвал предателями украинских артистов, выступавших...

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«Могу точно сказать, что каждый украинский артист, выступавший в России после 2014 года, был предателем. Что касается меня, то я продолжал давать концерты в Украине после 2014 года, несмотря на то, что это было большой проблемой для моей карьеры в России. У меня было отменено более половины концертов в России из-за моего выступления во Львове с украинским флагом, который я поднял на сцене», – сказал Алексеев.

Возвращаться в Россию он не собирается, утверждая, что его там посадят в тюрьму.

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