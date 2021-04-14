Российский сенатор: На Украине – «мрачное средневековое варварство», будем защищать сограждан

14.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Борющаяся с русским языком и культурой Украина является средневековым варварским государством и не дорожит своей целостностью.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член комитета Совета Федерации по иностранным делам сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уважаем территориальную целостность Украины, но Украина почему-то сама не дорожит своей территориальной целостностью, борется с нашим языком, культурой и, в том числе, с нашими центрами науки и культуры. Это не цивилизованный путь, а средневековое варварство.

Это повторение самых худших традиций из того мрачного средневековья, когда-нибудь это закончится, но мы рассматриваем всех жителей Украины, как наших соседей, мы всеми законными способами будем поддерживать наших сограждан, где бы они ни находились и наших соотечественников в том числе», – сказал Климов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что жители Украины массово получают российские паспорта, что в перспективе даст возможность Кремлю отправить войска для защиты своих граждан.