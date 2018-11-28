28.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Российский сенатор присоединил республики Донбасса к Украине

ДНР и ЛНР являются неотъемлемой частью Украины и якобы не заявляли о своей независимости.

Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда говорим, что Донецкая и Луганская народные республики – составная часть Украины. Но сама политика Порошенко и киевских властей как будто специально их выталкивает из Украины. Они сами делают все, чтобы эти республики не захотели вернуться в состав. Поэтому я думаю, что если в результате предстоящих выборов к власти придет фигура, равнозначная Порошенко, либо он сам сохранит власть, то стремление отделиться от Украины у этих областей будет очень широкое, вплоть до того, что они могут реально поставить вопрос о самопровозглашении. Хотя я думаю, что это будет очередной конфликт и, конечно, лучше бы все вопросы были решены в рамках минского формата», – сказал сенатор.

Отметим, что независимость ДНР была провозглашения 12 мая 2014 года на основании декларации о суверенитете после проведенного днем ранее всенародного референдума о самоопределении. Независимость ЛНР также была провозглашена в этот же день

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление экс-депутата Верховной Рады Олега Царева о том, что РФ допустила серьезные ошибки, когда признала власть Порошенко и не дала ополченцам Донбасса дойти до Харькова.

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