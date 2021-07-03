«Российский шоу-бизнес превратил украинцев в бескультурных маргиналов» – киевский журнал

Новости Украины

После провозглашения независимости украинцы стали резко терять интерес к книгам, театрам и музеям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«На постсоветском пространстве быстро и надолго установилась гегемония российского шоу-бизнеса, который проводил агрессивную игру на понижение. Господству низкой культуры способствовал также кризис культурных институтов, которые перестали получать достаточно ресурсов даже для сохранения своего функционала. Не говоря уже о перестройке деятельности в соответствии с современными стандартами передовых стран. Как следствие, целое поколение украинцев – уже в условиях независимости! – не видело ни культурной ценности в театрах, музеях, книжных магазинах, филармониях и тому подобное», – сокрушается издание.

По словам автора публикации, образованные и культурные слои массово теряли свой статус и маргинализировались.

«Вместе с кризисом школ и высшей системы образования все это привело к понижению культурного уровня всего общества. В конце концов появился весьма специфический феномен: слои, которые по своим объективным социально-экономическим свойствам не принадлежали к общественным низам, массово обращались именно к низкой, люмпенской культуры. Вероятно, самый яркий пример – чрезвычайная популярность российского блатного шансона. Как порождение чисто аутсайдерской, антисоциальной субкультуры уголовников, этот жанр завоевал многомиллионную аудиторию, большинство которой составляют обычные обыватели», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские политики призывают срочно уничтожить «вражескую русскую культуру», которая «страшнее танков».