30.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Цензура
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«Страшнее танков!» – у Тягнибока призвали срочно уничтожить «вражескую русскую культуру» на Украине

Новости Украины«Агрессор использует не только армию и танки –  против Киев ведётся культурная война, а...

«Агрессор использует не только армию и танки –  против Киев ведётся культурная война, а потому деятелям вражеской русской культуры не место на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил участник АТО, депутат Киевсовета VIII созыва от запрещенной в РФ партии ВО «Свобода», неонацист Владимир Назаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, очевидно, что любые культурные деятели, которые пропагандируют ту или иную идею Русского мира, несут угрозу, потому что война происходит не только на фронте, когда задействуют российскую армию и танки, а также происходит культурная война против Украины.

Потому что культура формирует политические взгляды, социальную жизнь, быт, культура формирует настроение и мировоззрение человека. Очевидно, что вражеской русской культуре не место на Украине. Я подчёркиваю, вся русская культура враждебная!», – кричал Назаренко.

Напомним, ранее в Нежине Черниговской области украинские нацисты попытались сорвать крестный ход в день памяти святителя Иоанна Тобольского, который проводили верующие УПЦ Московского Патриархата.

Кроме того, напомним, что в Киеве нацисты негодовали о том, что на знаменитом Андреевском спуске в центре Киева до сих пор ведётся торговля вражескими русскими матрешками и советской символикой.

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