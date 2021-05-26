Российский тренер: «Скоро нам будут диктовать, какие шнурки использовать»

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Политика не должна вмешиваться в спортивные события, как это сегодня происходит сплошь и рядом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов.

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У него поинтересовались инцидентом в ходе проходящего сейчас в чемпионата мира по хоккею в Риге, власти которой сорвали белорусский флаг и заменили его флагом, который используется националистами.

«Ну это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем вы полезли в хоккей? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Всё время тащат ее в спорт. Сначала с отъемом чемпионата мира у Минска, теперь с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди», – сказал тренер.

По его словам, уже «всю политику затащили в спорт».

«Я не знаю, скоро нам будут диктовать, какими шнурками ботинки завязывать. К ним тоже докопаются. Сейчас ведь лезут по всем мелочам. Да, есть история с этим самолетом. Как я понимаю, там идет борьба за власть. Но каждый имеет право за нее бороться. Американцы вот хватают наших из другой страны, везут в США и сажают в тюрьму. И что? Все молчат и слова не скажут. Поэтому что тут говорить? Кругом двойные стандарты. Не знаю, что еще сказать. Детский лепет какой-то.

Ну сняли вы флаг. Что дальше? Вы-то чем лучше? Пусть команды играют. Хороший ведь, интересный чемпионат. Канада проигрывает, Швеция, Чехия. И Россия тоже. Когда такое было? И сами матчи интересные, с хорошей борьбой. Я лично это с удовольствием смотрю. Чего и зрителям советую, но некоторые чиновники занимаются не пойми чем», – говорит Крикунов.

Более подробно о скандале с флагом и его продолжении см. «Политический хоккей: Белоруссия и Латвия взаимно выслали всех послов»