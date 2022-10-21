Российский удар уничтожил завод с украинскими ракетами

21.10.2022  10:40 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Российская армия нанесла удар по Харькову.

Ракеты прилетели в завод «Коммунар», где производятся комплектующие для украинских противокорабельных комплексов «Нептун», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия нанесла удар по Харькову. Ракеты прилетели в завод «Коммунар», где производятся комплектующие...

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«Был поражен 12-й цех, где осуществлялась сборка компонентов противокорабельных комплексов «Нептун». Внутри цеха находилось 18 ракет, которые планировалось направить на завод «Мотор-Сич» в Запорожье для оснащения боевой частью. Двумя ракетными ударами западное крыло цеха было полностью уничтожено: остались только стены, внутренние помещения снесены», – рассказал телеграмм-канал «Рыбарь», освещающий СВО.

Чуть позже прозвучал еще один взрыв.

«Только что по украинским формированиям, разбирающим обломки и пытающимися вывезти с завода «Коммунар» документацию на «Нептуны», прилетела ещё одна ракета», – уточняет «Рыбарь».

Украинский блогер Анатолий Шарий отмечает, что склад с комплектующими «Нептуна» поразили российским высокоточным оружием.

«На заводе «Коммунар» взорвали цех производства комплексов «Нептун». Тупо прилетело в цех, понимаете? Это теми ракетами, которые у русских закончились вчера или их аналогами, которые закончились неделю назад?», – недоумевает Шарий.

Также местные паблики сообщают об ударе по заводу «Турбоатом» в Харькове, который специализируется на выпуске паровых турбин для электростанций.

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