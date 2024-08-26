Российский удар выключает Украину. Зе-офис истерит и угрожает русским ответом

Игорь Шкапа.  
26.08.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Целями сегодняшнего удара по Украине стали объекты энергетики. Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из поста, опубликованного главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Желание уничтожить наша энергетику будет стоить русским очень дорого, их инфраструктуре», – пригрозил Ермак.

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Целями сегодняшнего удара по Украине стали объекты энергетики. Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует...


Стоит заметить, что в некоторых районах Киева начал пропадать свет. Эту информацию подтвердил киевский градоначальник Виталий Кличко.

Паблик «Типичная Одесса» публикует видео масштабного пожара на подстанции «Усатово» в Одесской области.

«Усатово. Подстанция прилёт. Свет уже пропал у многих потребителей», – отмечает тг-канал.

Тем временем на Украине экстренно вводят графики аварийных отключений.

А в Житомире объявлено, что обесточивание города привело к прекращению водоснабжения.

После 9.00 украинские мониторинговые паблики сообщили о пусках ракет «Кинжал».

Военный обозреватель Юрий Подоляка утверждает, что «кинжалы» поразили ЗРК «Пэтриот» в Киеве.

«Кинжалы» опять отработали по позициям ЗРК «Пэтриот» в Жулянах (Киев). Очередная батарея уходит в офлайн). Причем, это уже традиционная «двойка» (по боксерской терминологии) с нашей стороны. Как только ПВО Киева во время очередного удара разрядится и вскроется, следует вынос очередных «Пэтриотов» в Жулянах», – подчеркивает Подоляка.

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