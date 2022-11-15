Российский военкор опубликовал мрачный прогноз дальнейшего отступления до Крыма

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Новости Украины

Украинские формирования форсируют Днепр в районе Херсона и смогут занять плацдарм на левом берегу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет телеграм-канал «Война Z Украина».

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Прогнозируется, что теперь, как и в Харькове, ВСУ разместят артиллерию в Херсоне, «в результате чего контрбатарейная борьба (имеющимися у ВС РФ силами и средствами) будет невозможна».

«САУшки будут появляться на 30 секунд чтобы сделать пару выстрелов и снова исчезать в ангарах промок, а ВС РФ будут сидеть в полях, на левом берегу, и неся потери от артогня, начнут, как и под Харьковом, откатываться километров на 30. Дальше все просто, у ВСУ есть некоторое количество ПТС-2, а кроме того на обеих сторонах Днепра есть причалы и несамоходные баржи. Да и вообще плавсредств у них достаточно для переброски и снабжения нескольких бригад. Так что высадиться на расчищенный артой и контролируемый ДРГ плацдарм на левом берегу для ВСУ проблем не составит. Увы, парадно-танцевально-биатлонная тут противопоставить ничего не сможет», – говорится в публикации.

В свою очередь военкор Роман Сапоньков называет вышеизложенное «хорошим анализом», но считает, что «будет немного иначе».

«ВСУ форсируют Днепр и закрепятся, заняв 2-3 поселка. Скорее всего в районе Новой-Старой Збурьевки под Голой Пристанью. Их будут утюжить артиллерией, но, не считаясь с потерями, за этот кусок будут держаться, зубами. Именно так и было под Давыдовым Бродом и Сухим Ставком. Цель этого форсирования не развитие наступления, а давление на группировку, создание очагов напряжения и стаскивание на себя сил, которые можно перекинуть на Мелитополь, например», – отмечает военкор.

По его словам, далее через ДРГ и сеть осведомителей начнут выявлять места базирования российской ПВО, складирования БК, ГСМ и укрытия техники, которые будут накрываться высокоточкой.

«Армия сидит под обстрелами, выполняет долг до конца. В какой-то момент эффективные менеджеры берут в руки деревянные счеты и в столбик выписывают потерянные Панцири, танки, КамАЗы. Цифры отправляются в профильный институт, который умножает количество потерянной техники на стоимость, плюс страховки за убитых и раненых и получает сумму. Сумма большая. После этого выносится понимание, что стоять там экономически не выгодно, лучше отойти и закрепиться по линии Крыма», – прогнозирует Сапоньков.