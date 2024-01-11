Российский военкор призвал жителей Белгорода терпеть
Организаторы и исполнители террористических обстрелов российских городов рано или поздно понесут наказание.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За убийство наших детей, наших людей в Белгороде, конечно, нести ответственность не женщины и дети, которые живут на территории, что контролирует киевский режим, а персоналии. Я не просто верю, я знаю, что эти персоналии в один прекрасный момент за все ответят. Умение побеждать – это еще и умение терпеть.
И терпеть подобны вызовы, терпеть подобные провокационные действия. Терпеть в том плане, что не совершать необдуманных, крайне эмоциональных поступков», – сказал военкор.
«Мне кажется, в этом смысле всем надо набраться терпения, потому что российское государство настроено таким образом, что ответственность за определенные злодеяния в любом случае злодеев настигает.
Я тоже недавно в потоке новостей увидел, что очередного боевика кавказского, связанного с Басаевым, задержали. А прошло-то больше 20 лет за те злодеяния. В общем, надо ждать – все будет», – заявил Поддубный.
Спасибо!
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