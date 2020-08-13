Российский военный эксперт о командире белорусского ОМОНа: Его бы, суку, расстреляли

13.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Бестолковые действия белорусского ОМОНа, который применяет силу с необоснованной жестокостью, приведут к росту озлобленности населения и чревато «кровавым замесом», который вот-вот начнется в республике.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам Трухана, руководство Белоруссии уже давно должно было уволить руководство ОМОНа за некомпетентность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Абсолютно безумный, бестолковый белорусский ОМОН, который сейчас все это творит, он просто творит то, что делать категорически нельзя. Он как специально накачивает ситуацию. Я бы уже за одно это, уже должен под следствием быть руководитель этого всего бардака, который планирует это все дело, за абсолютную бесполезность. В военное время его бы, суку, расстреляли уже. Все, что он делает – только хуже становится.

Я сейчас не на стороне Лукашенко, я сейчас не на стороне этого змагарья – я сейчас на стороне спокойных белорусских граждан, которым надо дожить до 2021-го года.

Сейчас крайняя точка бифуркации, сейчас может пойти все, что угодно. Я не знаю, кто руководит этими протестами из администрации президента, минуя мнение Лукашенко. Я не знаю, кто сейчас руководит этими протестами из-за рубежа, и какую они конкретную ставят цель. Я этого ничего не знаю. Вопрос в том, что сейчас идет определенная разведка боем, но вопрос в другом заключается – любая разведка боем, если она достигает тактического успеха, становится направлением главного удара, это тоже может быть. В хроническую стадию им перевести не дадут, но они будут всячески раскачивать Белоруссию по этим местным пунктам, по спальным районам, раздергивать милицию, выводить милицию на стрельбу по толпе…

Сейчас по щелчку пальцами начнут класть их, они начнут мстить. Потому что сейчас пошли уже силовые акции против них, они начнут мстить, и начнется просто кровавый замес. И чем больше граждан Республики Беларусь сейчас начнут втискиваться в эту толпу, тем более кровавый замес возможен», – заявил Трухан.

Напомним, что недавно освобожденный после задержания в ходе протестов в Минске российский военкор Семен Пегов госпитализирован после возвращения в РФ. Журналистов WarGonzo после задержания трое суток жестоко избивали белорусские «правоохранители». Перед командировкой в Минск Пегов публиковал данные о том, что КГБ покрывает лагеря нацистов на территории Белоруссии.