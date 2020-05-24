Российский военный объяснил отказ делать ракету вместе с Лукашенко

24.05.2020, Москва, Елена Острякова

Россия отказалась от совместной с Белоруссией разработки ракетного оружия, потому что опасается передачи своих военных секретов третьим странам.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, ранее – участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое и главное, почему Лукашенко в трезвом уме и здравой памяти не передаст секрета (а в нетрезвом – не дадут органы ФСБ) – потому что Лукашенко эти секреты толкает, кому хочет, как хочет, абсолютно не заморачиваясь такой прозой жизни, как сертификат конечного пользователя», – сказал Трухан.

По его словам, Белоруссия не только распродала доставшееся ей после СССР вооружение в страны Африки и Ближнего Востока, но и передала США еще в 90-е образцы комплекса С-300 и самый современный на тот момент истребитель.

«Наши не уверены, что технологические секреты не будут перепроданы. Беларусь работает на сером рынке вооружений, когда через цепочку посредников все это оказывается у того, кого не надо», – сказал Трухан.

По его словам, Китай также остерегся передавать Белоруссии свои технологии ракетных систем залпового огня в окончательном варианте. Китайско-белорусская РСЗО «Полонез», которой так годится президент Белоруссии Александр Лукашенко, не обладает теми боевыми свойствами, которые были изначально заявлены.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне президент Александр Лукашенко потребовал от специалистов белорусского ВПК создать боевую ракету с дальностью до 300 километров.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, то представьте, как будут вести себя другие государства. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами. Им надо покланяться за это. Но дальше эта зависимость быть не должна. Если по полигонам видите, как себя ведут, то представьте, это же…», – сказал Лукашенко.

В марте белорусские военные испытали в полете зенитную управляемую ракету для комплекса «Бук-МБ», который, якобы сопоставим по характеристикам с российским С-300 и американским «Пэтриот». Степень локализации этого изделия выше, чем в «Полонезе». Особую гордость разработчиков составляет активная головка самонаведения, которая позволяет выполнять задачи по радиоперехвату на расстоянии до 70 км.

Российский военный эксперт Александр Фадеев утверждал, что Белоруссия сворачивает военно-стратегическое сотрудничество с Россией начиная с 2014 года, переориентируясь на создание вооружений в кооперации с другими странами, начиная со стрелкового оружия и заканчивая белорусско-украинскими гранатометами. Белоруссия уже поставила системы «Полонез» в Азербайджан, не согласовав этот шаг с Россией.