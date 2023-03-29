Российских спортсменов начали склонять к дезертирству из армии ради допуска к Олимпиаде

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Российским спортсменам, состоящим в силовых структурах, следует уволиться, если это позволит им участвовать в Олимпиаде.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Союза биатлонистов России олимпийский чемпион 2002 года Виктор Майгуров.

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«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря «тихой дипломатии» со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта», — сказал Майгуров, слова которого приводят РИА Новости «С руководством Международного союза биатлонистов у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь. Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», – добавил он.

В свою очередь телеведущий, главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко обратил внимание, что среди российских спортсменов многие числятся в обществе ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), а некоторые представляют Росгвардию.

«Но нужны ли России призовые силовики, готовые отказаться от погон, которые достаются их коллегам потом и кровью?!», – написал Осташко в своем тг-канале.

С ним солидарен и популярный военный блогер Юрий Подоляка, собравший несколько миллионов рублей на поддержку СВО и написавший по этому поводу:

«Полностью согласен с такой постановкой вопроса».

Напомним, что вчера МОК не исключил участие спортсменов из РФ в международных турнирах под нейтральным флагом, но только в том случае, если они не имеют отношение к российским силовым структурам и не поддерживают СВО.

В 1994 году Майгуров выступал на Олимпиаде за Белоруссию, но уже на через четыре года участвовал под флагом России.

Отметим, что в августе 2011 года Майгуров был снят с должности директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщалось, причиной увольнения стал поддельный диплом о высшем образовании, якобы полученном в Сибирской государственной академии физкультуры. Впрочем, в 2020 году на безальтернативной основе был избран президентов Союза биатлонистов России.

В отличие от Майгурова, российская олимпийская чемпионка 22-летняя лыжница Вероника Степанова прямо послала МОК и даже опубликовала свою фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», – написала Степанова в своем паблике.