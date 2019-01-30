Российским сенаторам предложили почтить память союзников Гитлера

30.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Председатель Сената Италии Мария Казеллати, выступая сегодня в Совете Федерации РФ, предложила почтить память не только советских граждан, «отдавших жизнь за победу союзников», но и итальянцев, воевавших в России на стороне Гитлера.

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«Позвольте мне, господа сенаторы, в качестве председателя Сената Италии отдать дань памяти многим итальянским солдатам, погибшим, раненым, попавшим в плен на русском фронте. Они сражались не за правое дело в войне, которую не они развязали, но воевали с доблестью и честью, нередко проявляя истинный героизм, глубокую любовь к родине и поразительную самоотверженность. Перед погибшими с той и с другой стороны у нас клятвенный долг: больше никакой войны», – сказала Казеллати.

Российские сенаторы спокойно выслушали речь Казеллати, а спикер Валентина Матвиенко поблагодарила коллегу «за блистательное выступление».

В ноябре 2017 года в России разразился скандал после того, как школьник из Уренгоя, выступая в Бундестаге, назвал гитлеровских солдат «невинно погибшими».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 12 января венгерское правительство призвало широкие слои общественности «вспомнить мужество дедов, героических венгерских солдат, которые сражались за Венгрию на Дону».