Российским спецслужбам предложили заняться Зеленским

18.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Деятельностью компаний, аффилированных с украинским комиком Владимиром Зеленским, заявившем о президентских амбициях, на территории РФ должны заняться правоохранительные органы.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

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По его словам, Зеленский не имеет права получать какие-либо деньги из российского бюджета.

«Если это действительно так, хоть Зеленский это сейчас всячески отвергает, то это, конечно же, не красит Минкульт РФ. Россия всегда была сильна своими спецслужбами. Я думаю, что такую простую информацию, кто реальный владелец этих фирм, которые получают финансирование от Минкульта, соответствующие органы провести могут. Тут вообще проблема в том, что Украина воюет с Россией по-серьезному. Они не шутят, посылают террористов, диверсантов в Крым, на Донбасс, задерживают россиян, убивают добровольцев в тюрьмах. Россия все делает вид, что она ни при чем. То политэмигрантов выдает в Украину, то поставляет топливо», – заявил Царев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что с Владимиром Зеленским связаны несколько кинокомпаний, работающих на территории Российской Федерации. Одна из них даже получила субсидию от Министерства культуры РФ на съемки нового фильма.