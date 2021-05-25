Российским студентам рассказали, как США обманывают Россию

25.05.2021, Воронеж, Владимир Гладков

США содержат большое количество аналитических центров и «частных» корпораций, которые обеспечивают разработку внешней политики Соединённых Штатов.

Об этом во время встречи со студентами на факультете международных отношений Воронежского госуниверситета заявил российский политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Лекция была посвящена подрывной работе Запада против России, магистральные направления которой в своих докладах разрабатывает американская Rand Corporation, тесно связанная с силовыми ведомствами США.

«Соединённые Штаты – государство, которое очень активно привлекает к консультированию и обеспечению своей внешней политики, политики безопасности различные аналитические мозговые центры. И в США эта система построена достаточно эффективно и качественно.

Одним из лидеров этой отрасли в США является корпорация «Rand», основными заказчиками которой выступают блок силовых ведомств США. И доклады этой организации для нас важны тем, что по целому ряду вопросов, связанных с Россией и евразийским пространством, рекомендации «Rand» потом реализуются уже в прикладной политике США», – сказал он.

Также Денис Денисов представил один из антироссийских докладов этой корпорации, где «Rand» намекает Москве на возможность «сделки» по Белоруссии.

Этот доклад прокомментировал также присутствующий на лекции белорусский политолог Александр Шпаковский.

«Во многом американская внешняя политика основана на предложении разного рода «сделок». То есть, в данном случае они предлагают России через влиятельный аналитический центр сделку – Россия должна отказаться от поддержки Белоруссии, а взамен США обещают ослабить нажим на Россию. Система таких сделок иногда РФ принималась – например, в 2004 году, когда была «Революция роз» в Грузии. В Россию по неформальным каналам посылались разного рода месседжи, согласно которым нужно было принять Саакашвили, и он не будет проводить антироссийскую политику. Однако уже через некоторое время Саакашвили занял радикальную антироссийскую позицию, и в 2008 году он докатился до войны – его использовали для того, чтобы проверить возможности Вооруженных сил РФ на Кавказе и оборону Россию», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что сейчас, в случае с Белоруссией, ситуация такая же – в случае прихода к власти там прозападной оппозиции рано или поздно в Белоруссии появятся американские военные базы.