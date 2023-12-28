Российское наступление начнется в неожиданном месте

Олег Кравцов.  
28.12.2023 09:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Пока даже российское военно-политическое руководство не знает, на каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

Пока даже российское военно-политическое руководство не знает, на каком направлении будет развиваться наступление ВС...

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«Нужно понимать, что, скорее всего, никто в мире, даже наше военно-политическое руководство не знает, куда мы пойдём в ближайшее время. Это зависит от многих факторов и решение будет приниматься узким кругом в самый последний момент», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что наступление будет проходить по классике – там, где враг будет максимально ослаблен.

«Сейчас мы раздёргиваем противника на разных участках фронта, заставляем его осуществлять маневры, перекидывать вооружение, пытаться затыкать дыры там, где у них «горячо». При этом наша разведка будет смотреть, с каких участков фронта они начнут снимать боеспособные подразделения, и там мы уже начнём скрытно накапливать резервы, о которых никто не будет знать.

И никакие военные эксперты это направление как основное направление удара, озвучивать не будут. Там мы и нанесём неожиданный удар, чтобы прорвать оборону и выйти на оперативный простор. Мы будем обходить узлы сопротивления противника, населённые пункты, города и двигаться к естественным рубежам – к рекам, ещё какие-то пространствам, чтобы закрепиться или, в идеале, сделать какой-то охват группировки», – прогнозирует аналитик.

По его словам, российское наступление уже сейчас идет постоянно на разных участках.

«Только в одной Авдеевке мы наступаем одновременно с 14 направлений. Другой вопрос, ввели ли мы все силы и средства или у нас ещё что-то есть? Поэтому когда и куда мы начнем наступать – предупреждать никто не станет, это произойдет очень неожиданно», – резюмировал Клинцевич.

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